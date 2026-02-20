Jeu de piste Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Jeu de piste

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

2026-04-11

Explorez la faune et la flore des différents milieux du Jardin Respectueux sous forme d’un jeu grandeur nature. Une façon ludique et enrichissante de se familiariser avec la biodiversité qui vous entoure

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15

English :

Explore the flora and fauna of the different environments of the Respectful Garden in the form of a life-size game. A fun and rewarding way to learn about the biodiversity that surrounds you.

