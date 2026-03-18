Jeu de piste Cloches et clochers au départ d’Arreau

RDV à l’office de tourisme d’Arreau ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Munis d’une feuille de route depuis l’Office de Tourisme d’Arreau, vous découvrirez le patrimoine campanaire (cloches et clochers) d’Arreau et des villages alentours.

Ce jeu de piste en voiture, est ouvert à tous, famille, couple, groupe d’amis.

Feuille de route à récupérer à l’Office de Tourisme d’Arreau

Jeu de piste gratuit, en autonomie.

Durée variable selon le public (entre 2 et 4h) .

RDV à l’office de tourisme d’Arreau ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Armed with a route map from the Arreau Tourist Office, you’ll discover the bell and steeple heritage of Arreau and surrounding villages.

This car treasure hunt is open to families, couples and groups of friends.

Pick up your route map at the Arreau Tourist Office

L’événement Jeu de piste Cloches et clochers au départ d’Arreau Arreau a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65