Jeu de piste Cloches et clochers au départ de Loudenvielle

Office de Tourisme LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Munis d’une feuille de route depuis l’Office de Tourisme de Loudenvielle, vous découvrirez le patrimoine campanaire (cloches et clochers) de Loudenvielle et des villages alentours à votre rythme.

Ce jeu de piste en voiture, est ouvert à tous, famille, couple, groupe d’amis.

Feuille de route à récupérer à l’Office de tourisme de Loudenvielle

Jeu de piste gratuit, en autonomie.

Durée variable (entre 2 et 4h selon le public) .

Office de Tourisme LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Armed with a route map from the Loudenvielle Tourist Office, you can discover the bell heritage of Loudenvielle and the surrounding villages at your own pace.

This car treasure hunt is open to families, couples and groups of friends.

Pick up your route map at the Loudenvielle Tourist Office

L’événement Jeu de piste Cloches et clochers au départ de Loudenvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65