Jeu de piste Cloches et clochers au départ de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Jeu de piste Cloches et clochers au départ de Saint-Lary

SAINT-LARY-SOULAN Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Munis d’une feuille de route depuis l’Office de Tourisme de Saint-Lary-Soulan, vous découvrirez le patrimoine campanaire (cloches et clochers) de Saint-Lary-Soulan et des villages alentours.

Ce jeu de piste, à pied ou en voiture, est ouvert à tous, famille, couple, groupe d’amis.

Feuille de route à récupérer à l’Office de Tourisme de Saint-Lary

Jeu de piste gratuit, en autonomie.

Durée variable selon le public (entre 2 et 4 heures) .

SAINT-LARY-SOULAN Office de Tourisme Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Armed with a route map from the Saint-Lary-Soulan Tourist Office, you’ll discover the bell heritage of Saint-Lary-Soulan and the surrounding villages.

This treasure hunt, on foot or by car, is open to families, couples and groups of friends.

Pick up your route map at the Saint-Lary Tourist Office

L’événement Jeu de piste Cloches et clochers au départ de Saint-Lary Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65