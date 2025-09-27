Jeu de piste dans Bourges Bourges

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Partez à la découverte du Bourges gourmand et engagé !

Le GABB18 (Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Cher) vous invite à un jeu de piste ludique et gratuit dans les rues de la ville, à la rencontre des commerçants qui proposent des produits bio et locaux, et des producteurs du Cher qui les cultivent avec passion.

En famille, entre amis ou en solo, suivez les indices, explorez les ruelles, et laissez-vous surprendre par les trésors du terroir local. À la clé ? Un panier garni de délices bio à remporter par tirage au sort !

Rendez-vous au stand du GABB18, place Etienne Dolet, avec des chaussures confortables et un stylo, et partez pour une balade d’une heure trente. Un départ toutes les 1h30, le dernier à 17h. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 67 32 21 bioberry@bio-centre.org

English :

Discover the gourmet and committed side of Bourges!

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das kulinarische und engagierte Bourges!

Italiano :

Scoprite il lato gastronomico e impegnato di Bourges!

Espanol :

¡Descubra el lado gourmet y comprometido de Bourges!

