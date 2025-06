Jeu de piste dans Granville Granville 14 juillet 2025 15:30

Manche

Jeu de piste dans Granville Atelier Chez Tatie Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 15:30:00

fin : 2025-07-14 17:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Résolvez rapidement les énigmes et repérez vous bien sur la carte pour terminer le jeu de piste à temps ! Des petits défis et jeux ponctueront le parcours pour ravir petit.es et grand.es. Un bon moment à partager en famille. Le jeu est adapté aux plus jeunes de 2 ans comme aux plus grand.es. Chacun y trouvera son compte.

Présence d’un.e adulte obligatoire le jeu se déroule dans la ville.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Résolvez rapidement les énigmes et repérez vous bien sur la carte pour terminer le jeu de piste à temps ! Des petits défis et jeux ponctueront le parcours pour ravir petit.es et grand.es. Un bon moment à partager en famille. Le jeu est adapté aux plus jeunes de 2 ans comme aux plus grand.es. Chacun y trouvera son compte.

Présence d’un.e adulte obligatoire le jeu se déroule dans la ville.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com .

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Jeu de piste dans Granville

Solve the riddles quickly and find your way around the map to finish the trail in time! Small challenges and games will punctuate the trail to delight young and old alike. A great time for all the family. The game is suitable for children aged 2 and up. There’s something for everyone.

An adult must be present: the game takes place in the city.

Information and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Lösen Sie die Rätsel schnell und finden Sie sich auf der Karte zurecht, um die Schnitzeljagd rechtzeitig zu beenden! Kleine Herausforderungen und Spiele werden den Weg säumen, um Groß und Klein zu begeistern. Ein schöner Moment für die ganze Familie. Das Spiel ist sowohl für Kinder ab 2 Jahren als auch für ältere Kinder geeignet. Jeder kommt auf seine Kosten.

Ein Erwachsener muss anwesend sein, da das Spiel in der Stadt stattfindet.

Infos und Reservierung auf der Website des Ateliers: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Risolvete rapidamente gli indovinelli e trovate la strada sulla mappa per finire il percorso in tempo! Piccole sfide e giochi punteggiano il percorso per deliziare grandi e piccini. Un grande divertimento per tutta la famiglia. Il gioco è adatto ai bambini dai 2 anni in su. C’è qualcosa per tutti.

È necessaria la presenza di un adulto: il gioco si svolge in città.

Informazioni e prenotazioni sul sito del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Resuelve los enigmas rápidamente y encuentra el camino en el mapa para terminar el recorrido a tiempo Pequeños retos y juegos jalonarán el recorrido para hacer las delicias de grandes y pequeños. Diversión para toda la familia. El juego es apto para niños a partir de 2 años. Hay para todos los gustos.

Un adulto debe estar presente: el juego se desarrolla en la ciudad.

Información y reservas en el sitio web del taller: www.cheztatiegranville.com

L’événement Jeu de piste dans Granville Granville a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Granville Terre et Mer