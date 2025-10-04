Jeu de piste dans la ville Bibliothèque Vaas Vaas

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

L’équipe de la bibliothèque de Vaas vous propose un jeu de piste dans la commune de Vaas où la lecture est mise à l’honneur.

Goûter offert aux particpants

Bibliothèque Vaas 3 Rue Alexis Heurteloup, 72500 Vaas Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire

