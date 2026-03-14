Jeu de piste dans le parc du château

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion du week-end de Pâques, partez à la recherche des balises cachées dans le parc du château d’Azay-le-Rideau. Une surprise attend tous les participants à l’issue de votre quête !

À l’occasion du week-end de Pâques, venez vivre une nouvelle aventure en famille au cœur du parc du château !

Les enfants, petits détectives en herbe, partiront à la recherche des mystérieux œufs-balises dissimulés à travers le parc. Chaque balise contient une énigme à résoudre, et c’est armés de leur livret que les jeunes aventuriers pourront relever tous les défis.

À la clé, des chocolats gourmands pour récompenser leur esprit d’équipe et leur perspicacité. Un moment festif et ludique à partager dans un cadre exceptionnel. .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

Over the Easter weekend, set off in search of the beacons hidden in the grounds of the Château d’Azay-le-Rideau. A surprise awaits all participants at the end of your quest!

L’événement Jeu de piste dans le parc du château Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-03-14 par ADT 37