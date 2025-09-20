Jeu de piste dans le quartier d’Adamville Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez avec vos enfants le Nord du quartier d’Adamville. Grâce au livret disponible aux stands d’information, partez explorer la ville et partagez un moment convivial en famille. Aiguisez votre curiosité, développez votre sens de l’observation, faites fonctionner vos méninges, et résolvez les dix énigmes en apprenant une foule d’informations sur le quartier, les Saint-Mauriens illustres ou plus généralement sur la ville.

De l’Hôtel de ville au Lido en passant par la médiathèque et le conservatoire, petite promenade dans le quartier le plus vaste de la commune !

Hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés Avenue Charles-de-Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France 01 48 86 33 28

Jeu de piste

© Graf