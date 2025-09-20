Jeu de piste dans le quartier du Hédas ! Rue de la Fontaine Pau

Jeu de piste dans le quartier du Hédas !

Rue de la Fontaine Pau samedi 20 septembre 2025.

Rue de la Fontaine Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez suivre un jeu de piste pour découvrir les secrets du Hédas à travers son patrimoine architectural.

Saurez-vous percer ce quartier à jour en répondant à une série d’énigmes ?

Deux niveaux de jeu 4/6 ans et 7/11 ans

En autonomie .

Rue de la Fontaine Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

