Jeu de piste dans le quartier du Hédas ! Rue de la Fontaine Pau

Début : 2025-09-20
2025-09-20
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez suivre un jeu de piste pour découvrir les secrets du Hédas à travers son patrimoine architectural.
Saurez-vous percer ce quartier à jour en répondant à une série d’énigmes ?
Deux niveaux de jeu 4/6 ans et 7/11 ans
En autonomie .
Rue de la Fontaine Espaci Lecturas e Descobèrtas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
