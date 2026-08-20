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Jeu de piste dans le village, Mairie, Davignac

vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Davignac

Jeu de piste dans le village, Mairie, Davignac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
Mairie de Davignac 19250 Davignac
Ville
19250 Davignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Jeu de piste dans le village Vendredi 18 septembre, 15h00 Mairie Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Découverte du village sous forme de jeu de piste.

Mairie Mairie de Davignac 19250 Davignac Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découverte du village sous forme de jeu de piste.

©DR

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