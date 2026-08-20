Jeu de piste dans le village, Mairie, Davignac

Informations pratiques

Jeu de piste dans le village Vendredi 18 septembre, 15h00 Mairie Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Découverte du village sous forme de jeu de piste.

Mairie Mairie de Davignac 19250 Davignac Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Découverte du village sous forme de jeu de piste.

©DR