AGENDA · Davignac
Jeu de piste dans le village, Mairie, Davignac
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie · Davignac
Informations pratiques
Jeu de piste dans le village Vendredi 18 septembre, 15h00 Mairie Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Découverte du village sous forme de jeu de piste.
Mairie Mairie de Davignac 19250 Davignac Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Découverte du village sous forme de jeu de piste.
©DR
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