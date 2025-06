Jeu de piste dans les marais Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 31 juillet 2025 14:30

Manche

Jeu de piste dans les marais Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-07-31 14:30:00

fin : 2025-07-31 17:00:00

2025-07-31

Profitez d’un jeu de piste ludique en famille dans les marais pour découvrir les secrets de cet espace naturel remarquable avec un animateur du Parc. Réservation obligatoire.

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Jeu de piste dans les marais

Enjoy a fun family treasure hunt in the marshes to discover the secrets of this remarkable natural area with a Park guide. Reservations required.

German :

Nutzen Sie eine spielerische Schnitzeljagd mit der Familie in den Sümpfen, um mit einem Betreuer des Parks die Geheimnisse dieses bemerkenswerten Naturraums zu entdecken. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Godetevi una divertente caccia al tesoro in famiglia nelle paludi per scoprire i segreti di questa straordinaria area naturale con una guida del Parco. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Disfrute de una divertida búsqueda del tesoro en familia por las marismas para descubrir los secretos de este extraordinario espacio natural con un guía del Parque. Imprescindible reservar.

