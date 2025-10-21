Jeu de piste dans les Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye

Jeu de piste dans les Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye mardi 21 octobre 2025.

Jeu de piste dans les Vergers de la Rouérie

La Rouérie Gennes-Longuefuye Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Découvrez la visite des Vergers de la Rouérie en famille à travers un jeu de piste ludique !

Viens t’amuser en famille et découvrir le trésor de la Rouérie. Le jeu de piste te fera parcourir les vergers pour te faire découvrir l’histoire de la ferme, la culture des pommiers et le village de Longuefuye. Deviens enquêteur pour 2h et trouve le code qui ouvrira le cadenas du coffre.

>Juillet, août, vacances de la Toussaint, vacances d’avril, les mardis et jeudis matins à 10h

> Le reste de l’année sur demande

> Sur réservation

> Prévoir des chaussures adaptées

> Pas de minimum de nombre de personnes

> Tarifs 3,50€ adulte 2€ enfant (plus de 6 ans) .

La Rouérie Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 70 92 41

English :

Discover the Vergers de la Rouérie as a family with a fun treasure hunt!

German :

Entdecken Sie den Besuch der Vergers de la Rouérie mit der ganzen Familie auf einer spielerischen Schnitzeljagd!

Italiano :

Scoprite i Vergers de la Rouérie in famiglia con una divertente caccia al tesoro!

Espanol :

Descubra los Vergers de la Rouérie en familia con una divertida búsqueda del tesoro

L’événement Jeu de piste dans les Vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2025-10-10 par SUD MAYENNE