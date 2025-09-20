Jeu de piste dans Valréas pour la famille Château de Simiane Valréas

Jeu de piste dans Valréas pour la famille Château de Simiane Valréas samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste dans Valréas pour la famille

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour les familles et les plus jeunes, vous pourrez découvrir le patrimoine du centre ancien de Valréas en jouant avec le jeu de piste créé par le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville !

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

For families and youngsters alike, discover the heritage of Valréas’s old town with a treasure hunt created by the town’s Municipal Youth Council!

German :

Für Familien und jüngere Kinder gibt es eine Schnitzeljagd, die vom Jugendstadtrat der Stadt entworfen wurde und bei der Sie das Kulturerbe des alten Zentrums von Valréas spielerisch entdecken können!

Italiano :

Famiglie e ragazzi possono scoprire il patrimonio del centro storico di Valréas giocando alla caccia al tesoro creata dal Consiglio comunale dei giovani!

Espanol :

Las familias y los jóvenes pueden descubrir el patrimonio del casco antiguo de Valréas jugando a la caza del tesoro creada por el Consejo Municipal de la Juventud de la ciudad

L’événement Jeu de piste dans Valréas pour la famille Valréas a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes