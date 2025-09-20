Jeu de piste de La Chouette La Chouette au Loing Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne

Tarifs : 15 € par adulte et 5 € par enfant (3 – 8 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Jeu de piste dans Moret en partant d’une histoire Kamishibaï.

Réservation indispensable au 06 61 00 73 50 ou par mail : contact@lachouetteauloing.com ou sur le site www.lachouetteauloing.com

La Chouette au Loing Moret-sur-Loing 7 rue de l'Eglise Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

