Jeu de piste de Noël

Place de la République Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-24

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-24

.

Place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 04 02 benfeld@grandried.alsace

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste de Noël Benfeld a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme du Grand Ried