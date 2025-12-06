Jeu de piste de Noël Locminé
Jeu de piste de Noël Locminé samedi 6 décembre 2025.
Jeu de piste de Noël
Médiathèque Locminé Morbihan
Chasse au trésor familiale. Gratuit sur inscription Pour les 4-6 ans, accompagnés d’un parent. Durée des sessions 1/2 heure. Départs à 15h 15h30 16h 16h30. .
Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
