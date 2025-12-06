Jeu de piste de Noël

Médiathèque Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Chasse au trésor familiale. Gratuit sur inscription Pour les 4-6 ans, accompagnés d’un parent. Durée des sessions 1/2 heure. Départs à 15h 15h30 16h 16h30. .

Médiathèque Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu de piste de Noël Locminé a été mis à jour le 2025-11-20 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE