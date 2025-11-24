Jeu de piste de Noël Marckolsheim
A la recherche d’un trésor dans la ville illuminée et parée des décors de Noël
Parcourez les rues de Marckolsheim, entre amis ou en famille, à la recherche d’un trésor! Laissez-vous guider par les indices, attention à ne pas s’égarer…
Découvrez la ville parée de ses illuminations et décors de Noël.
Le livret de jeu est disponible sur simple demande à l’office de tourisme . une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor .
13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace
English :
Searching for treasure in the city lit up and adorned with Christmas decorations
German :
Auf Schatzsuche in der weihnachtlich beleuchteten und geschmückten Stadt
Italiano :
Alla ricerca di un tesoro nella città illuminata dalle decorazioni natalizie
Espanol :
En busca del tesoro en la ciudad iluminada con adornos navideños
