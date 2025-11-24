Jeu de piste de Noël

13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-24

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-24

A la recherche d’un trésor dans la ville illuminée et parée des décors de Noël

Parcourez les rues de Marckolsheim, entre amis ou en famille, à la recherche d’un trésor! Laissez-vous guider par les indices, attention à ne pas s’égarer…

Découvrez la ville parée de ses illuminations et décors de Noël.

Le livret de jeu est disponible sur simple demande à l’office de tourisme . une récompense est à la clé pour celles et ceux qui auront trouvé le nom du trésor .

13 rue du Maréchal Foch Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 56 98 marckolsheim@grandried.alsace

English :

Searching for treasure in the city lit up and adorned with Christmas decorations

German :

Auf Schatzsuche in der weihnachtlich beleuchteten und geschmückten Stadt

Italiano :

Alla ricerca di un tesoro nella città illuminata dalle decorazioni natalizie

Espanol :

En busca del tesoro en la ciudad iluminada con adornos navideños

L’événement Jeu de piste de Noël Marckolsheim a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de tourisme du Grand Ried