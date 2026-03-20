Jeu de piste de Pâques (6-12ans) Noyon

Jeu de piste de Pâques (6-12ans) Noyon samedi 25 avril 2026.

Jeu de piste de Pâques (6-12ans)

Place Bertrand Labarre Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Partez à la découverte du centre-ville de Noyon et résolvez le mystère du Lapin de Pâques disparu !
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Place Bertrand Labarre Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 44 21 88  contact@noyon-tourisme.com

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English :

Explore downtown Noyon and solve the mystery of the missing Easter Bunny!

L’événement Jeu de piste de Pâques (6-12ans) Noyon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Noyonnais

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