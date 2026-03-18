Jeu de piste de Pâques à l’Aquarium Refuge Aquarium Refuge de Limoges Limoges

Jeu de piste de Pâques à l’Aquarium Refuge

Aquarium Refuge de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Partez à l’aventure avec le jeu de piste Le Mystère de l’Œuf d’or à l’Aquarium Refuge de Limoges.

Axo, la mascotte, avait préparé un magnifique œuf de Pâques en or pour célébrer l’arrivée du printemps avec tous les habitants des bassins. Mais pendant la nuit… l’œuf a mystérieusement disparu ! Certains poissons affirment avoir aperçu des choses étranges… À vous de mener l’enquête à travers l’aquarium, résoudre les indices et percer le mystère. Une surprise chocolatée attend les apprentis détectives qui réussiront leur mission !

Jeu inclus dans le prix d’entrée à l’établissement.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Aquarium Refuge de Limoges 2 Boulevard Gambetta Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 42 11

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English : Jeu de piste de Pâques à l’Aquarium Refuge

L’événement Jeu de piste de Pâques à l’Aquarium Refuge Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole