Jeu de piste de Pâques à Sézanne

Office de Tourisme de Sézanne et sa région Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-04

Partez à l’aventure avec le tout nouveau jeu de piste proposé par l’Office de Tourisme de Sézanne et sa région ! À partir du samedi 4 avril 2026, menez l’enquête à travers la ville.Tout public

Panique à Pâques à Sézanne !

Partez à l’aventure avec le tout nouveau jeu de piste proposé par l’Office de Tourisme de Sézanne et sa région ! À partir du samedi 4 avril 2026, menez l’enquête à travers la ville en version papier ou digitale.

Munis de votre livret (à retirer à l’Office de Tourisme) ou de votre smartphone, résolvez les énigmes et suivez les indices pour vivre une expérience ludique et conviviale à partager en famille ou entre amis.

Participez jusqu’au 25 avril pour la version papier et jusqu’au 26 avril pour la version digitale (accessible à toute heure aux abords de l’Office de Tourisme).

Horaires de l’Office de Tourisme du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Gratuit et accessible à tous ! .

Office de Tourisme de Sézanne et sa région Sézanne 51120 Marne Grand Est

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English : Jeu de piste de Pâques à Sézanne

Set off on an adventure with the brand-new treasure hunt organized by the Sézanne Tourist Office! From Saturday, April 4, 2026, take part in an investigation through the town.

L’événement Jeu de piste de Pâques à Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Sézanne et sa région