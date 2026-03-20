Jeu de piste de Pâques MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
Jeu de piste de Pâques MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine samedi 4 avril 2026.
Jeu de piste de Pâques
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Jeu de piste de Pâques
Explorez le musée en famille, dénichez des indices et résolvez une énigme pour recevoir une récompense chocolatée.
Du samedi 4 au lundi 6 avril ? De 10 h à 18 h ? Inclus dans le billet d’entrée.
Jusqu’à 12 ans.
Dans la limite des stocks disponibles. L’utilisation d’un smartphone et d’un lecteur de QR code est indispensable pour faire le jeu de piste. .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
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English : Jeu de piste de Pâques
L’événement Jeu de piste de Pâques Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-03-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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