Jeu de piste de Pâques Quénéquillec Carnoët

Jeu de piste de Pâques

Quénéquillec Lieu-dit Quénéquillec Carnoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Partez à la découverte de la Vallée des Saints et retrouvez le mot mystère ! Une fois trouvé, direction la boutique pour ouvrir le coffre surprise ! Dernier départ à 17h. .

Quénéquillec Lieu-dit Quénéquillec Carnoët 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 26

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English :

L’événement Jeu de piste de Pâques Carnoët a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol