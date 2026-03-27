Jeu de Piste de Pâques, Le Creusot Esplanade Duchêne Le Creusot

Jeu de Piste de Pâques, Le Creusot

Esplanade Duchêne 2 promenade du Midi Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Aidez nos calaveras à retrouver un maximum d’œufs en un minimum de temps pour marquer un maximum de points et remporter la victoire dans notre jeu de piste.

Des énigmes à résoudre, des œufs à chercher, des missions à réaliser pour toute la famille, en équipe et pour tous les âges.

Notre jeu de piste se déroule autour du parc de la Verrerie, de la place Schneider et sur l’esplanade des Hauts Fourneaux au Creusot. Vous aurez 10 énigmes à résoudre qui vous emmèneront vers un œuf caché. Chaque œuf trouvé vous rapporte des points. Pour mettre toutes les chances de votre côté, avec chaque œuf, une mission est à réaliser, ce qui vous rapportera encore plus de points.

Des énigmes simples pour les plus petits et d’autres plus compliquées pour les plus expérimentés.

Départs à 10h et à 14h le dimanche 29 mars.

25 € par équipe (max. 6 personnes).

Des chocolats pour tous les participants. .

Esplanade Duchêne 2 promenade du Midi Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 lescalaverasdujeu@gmail.com

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English : Jeu de Piste de Pâques, Le Creusot

L’événement Jeu de Piste de Pâques, Le Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2026-03-23 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II