Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes Millau

Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche

Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes 403 av de Millau Plage Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

A l’Accrobranche, avenue de Millau Plage à Millau,

à partir de 14h, le lundi 6 avril 2026.

Le jeu est accessible dès 3 ans, il y aura un scénario pour les 3-5 ans et un pour les 6-10 ans.

C’est sur inscription au 0565607203 ou par mail contact@antipodes-millau.com

Le tarif est de 15€/enfant, il y aura des cadeaux et chocolats à gagner. 15 .

Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes 403 av de Millau Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 72 03 contact@antipodes-millau.com

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English :

L’événement Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Millau a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)