Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes Millau

Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche 403 av de Millau Plage Millau 2026-04-06

Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes Millau lundi 6 avril 2026.

Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche

Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes 403 av de Millau Plage Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

A l’Accrobranche, avenue de Millau Plage à Millau,
à partir de 14h, le lundi 6 avril 2026.
Le jeu est accessible dès 3 ans, il y aura un scénario pour les 3-5 ans et un pour les 6-10 ans.
C’est sur inscription au 0565607203 ou par mail contact@antipodes-millau.com
Le tarif est de 15€/enfant, il y aura des cadeaux et chocolats à gagner. 15  .

Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes 403 av de Millau Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 72 03  contact@antipodes-millau.com

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English :

L’événement Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Millau a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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