Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes Millau
Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes Millau lundi 6 avril 2026.
Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche
Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes 403 av de Millau Plage Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
A l’Accrobranche, avenue de Millau Plage à Millau,
à partir de 14h, le lundi 6 avril 2026.
Le jeu est accessible dès 3 ans, il y aura un scénario pour les 3-5 ans et un pour les 6-10 ans.
C’est sur inscription au 0565607203 ou par mail contact@antipodes-millau.com
Le tarif est de 15€/enfant, il y aura des cadeaux et chocolats à gagner. 15 .
Accrobranche Antipodes Parc aventure Arbres et Cimes 403 av de Millau Plage Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 72 03 contact@antipodes-millau.com
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English :
L’événement Jeu de piste de Pâques Parc accrobranche Millau a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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