Jeu de piste de Pâques

5 Route des châteaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 16:45:00

Date(s) :

2026-04-04

Participez à un jeu de piste sur les traditions de Pâques en Alsace.

Participez à un jeu de piste sur les traditions de Pâques en Alsace.

Partez à la découverte des coutumes et légendes qui entourent Pâques en Alsace, grâce à un jeu de piste ludique à travers le château !

Résolvez des énigmes et, à l’arrivée, chaque enfant repartira avec une surprise. .

5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a treasure hunt on Easter traditions in Alsace.

L’événement Jeu de piste de Pâques Wintzenheim a été mis à jour le 2026-03-01 par Château du Hohlandsbourg