Jeu de piste de Pâques Wintzenheim

Participez à un jeu de piste sur les traditions de Pâques en Alsace.
Partez à la découverte des coutumes et légendes qui entourent Pâques en Alsace, grâce à un jeu de piste ludique à travers le château !
Résolvez des énigmes et, à l’arrivée, chaque enfant repartira avec une surprise. .
5 Route des châteaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 chateau-hohlandsbourg@alsace.eu
English :
Take part in a treasure hunt on Easter traditions in Alsace.
