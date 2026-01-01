Jeu de piste Déambulation sur le Rhône Place du Général de Gaulle Baccarat
Jeu de piste Déambulation sur le Rhône Place du Général de Gaulle Baccarat samedi 24 janvier 2026.
Jeu de piste Déambulation sur le Rhône
Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24 17:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Embarque pour un jeu de piste inédit au fil de l’eau! Pour les enfants à partir de 10 ans.
Renseignements au 03.83.73.16.52 ou baccarat@delunevilleabaccarat.frEnfants
0 .
Place du Général de Gaulle Médiathèque Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 16 52 baccarat@delunevilleabaccarat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on a unique treasure hunt along the water! For children aged 10 and over.
Information on 03.83.73.16.52 or baccarat@delunevilleabaccarat.fr
L’événement Jeu de piste Déambulation sur le Rhône Baccarat a été mis à jour le 2025-12-31 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS