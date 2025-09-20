Jeu de piste – Découverte des bâtisses du centre à la façon du jeu Azul Salle des Dintellières Lille

6 à 99 ans, Livret d’aventure disponible à la salle des Dintellières

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

A la façon du jeu Azul, venez découvrir l’architecture des monuments et des bâtisses du quartier Lille-Centre, Saint Sauveur.

Ayez l’oeil et repérez les motifs emblématiques qui constituent l’architecture de nos façades.

Venez découvrir l’architecture à travers les jeux de société modernes et jeux de construction.

Venez collectivement reconstruire ou créer des bâtiments connus ou pas!

Salle des Dintellières 97 Rue Saint Sauveur Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France La Salle des Dintellières évoque par son nom le patrimoine du savoir-faire régional. Idéalement placée, entre l'église Saint Sauveur et l'Ancien Hospice Saint Sauveur, elle est le point de départ de notre jeu de piste. Accès à la salle par l'arrière du bâtiment, par la rampe.

Jeu de piste libre et autonome avec livret d’aventure.

Ludothèque Chez Audulle