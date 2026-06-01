Jeu de piste « Découverte non identifiée », Cambrai Tank 1917, Flesquières

Jeu de piste « Découverte non identifiée » Dimanche 14 juin, 14h30, 15h30, 16h30 Cambrai Tank 1917 Nord

Compris dans le tarif d’entrée du Cambrai Tank 1917

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Jeu de piste « Découverte non identifiée »

Flesquières. 1998. Un vestige non identifié vient d’être exhumé par une équipe d’archéologues. Au fil des indices, menez l’enquête pour percer les mystères de cette découverte.

Dimanche 14 juin à 14h30, 15h30 et 16h30. Dès 8 ans, en famille. Durée : 30 à 45 minutes. Tarif d’entrée du Cambrai Tank 1917. Inscription indispensable au 03 27 78 36 15.

Cambrai Tank 1917 rue du calvaire 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 https://www.agglo-cambrai.fr/nos-structures/centre-dinterpretation-cambrai-tank-1917 https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917/ Centre d’interprétation de la bataille de Cambrai et du tank Deborah D51 Parking gratuit

Jeu de piste « Découverte non identifiée »

©J-M Patin