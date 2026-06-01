Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche
Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche samedi 13 juin 2026.
Authon-du-Perche
Jeu de piste découvertes
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Jeu de piste découverte.
Partez pour un parcours pédestre de 5 km ponctué d’énigmes et de défis à relever. Une façon ludique de découvrir les environs tout en s’amusant ! En fin de journée, place à la remise des récompenses et à l’apéritif.
Prolonger le moment autour d’un repas.
Sur réservation.
Jeu de piste découverte.
Partez pour un parcours pédestre de 5 km ponctué d’énigmes et de défis à relever. Une façon ludique de découvrir les environs tout en s’amusant ! En fin de journée, place à la remise des récompenses et à l’apéritif.
Prolonger le moment autour d’un repas.
Sur réservation 06 86 85 97 44
Départ 15h 15h30 à la salle des fêtes 20 .
2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44 amicale.authonduperche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery trail game.
Set off on a 5km walk punctuated by riddles and challenges. A fun way to discover the surrounding area! At the end of the day, it’s time for the awards ceremony and aperitif.
Extend the experience with a meal.
Reservations required.
L’événement Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE