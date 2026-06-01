Authon-du-Perche

Jeu de piste découvertes

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Jeu de piste découverte.

Partez pour un parcours pédestre de 5 km ponctué d’énigmes et de défis à relever. Une façon ludique de découvrir les environs tout en s’amusant ! En fin de journée, place à la remise des récompenses et à l’apéritif.

Prolonger le moment autour d’un repas.

Sur réservation.

Jeu de piste découverte.

Partez pour un parcours pédestre de 5 km ponctué d’énigmes et de défis à relever. Une façon ludique de découvrir les environs tout en s’amusant ! En fin de journée, place à la remise des récompenses et à l’apéritif.

Prolonger le moment autour d’un repas.

Sur réservation 06 86 85 97 44

Départ 15h 15h30 à la salle des fêtes 20 .

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44 amicale.authonduperche@gmail.com

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English :

Discovery trail game.

Set off on a 5km walk punctuated by riddles and challenges. A fun way to discover the surrounding area! At the end of the day, it’s time for the awards ceremony and aperitif.

Extend the experience with a meal.

Reservations required.

L’événement Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE