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Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche

Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche

Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche samedi 13 juin 2026.

Adresse : 2 Avenue Saint-Exupéry

Ville : 28330 Authon-du-Perche

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Authon-du-Perche

Jeu de piste découvertes

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Jeu de piste découverte.
Partez pour un parcours pédestre de 5 km ponctué d’énigmes et de défis à relever. Une façon ludique de découvrir les environs tout en s’amusant ! En fin de journée, place à la remise des récompenses et à l’apéritif.
Prolonger le moment autour d’un repas.
Sur réservation.
Jeu de piste découverte.
Partez pour un parcours pédestre de 5 km ponctué d’énigmes et de défis à relever. Une façon ludique de découvrir les environs tout en s’amusant ! En fin de journée, place à la remise des récompenses et à l’apéritif.
Prolonger le moment autour d’un repas.
Sur réservation 06 86 85 97 44
Départ 15h 15h30 à la salle des fêtes 20  .

2 Avenue Saint-Exupéry Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 85 97 44  amicale.authonduperche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery trail game.
Set off on a 5km walk punctuated by riddles and challenges. A fun way to discover the surrounding area! At the end of the day, it’s time for the awards ceremony and aperitif.
Extend the experience with a meal.
Reservations required.

L’événement Jeu de piste découvertes Authon-du-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OTs DU PERCHE