Jeu de piste Défi Lutin Maison des sources Mauléon-Barousse

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16

Plongez dans un Escape Game au sein du parc de la Maison des Sources.

Le jeu débute avec une histoire écrite sur un parchemin, qui vous amène à rencontrer divers personnages gnomes, fées, sorcière… Au fil de différentes épreuves, vous aller tracer votre chemin et créer l’histoire dont vous êtes le héros.

Familles, enfants dès 6 ans

Tarif 10 euros/personne

MAISON DES SOURCES RESA 05.62.39.23.85

Maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

Immerse yourself in an Escape Game in the grounds of the Maison des Sources.

The game begins with a story written on a parchment, which leads you to meet various characters: gnomes, fairies, witches… Over the course of various trials, you’ll chart your course and create the story of which you are the hero.

Families, children aged 6 and over

Price: 10 euros/person

MAISON DES SOURCES RESA 05.62.39.23.85

German :

Tauchen Sie ein in ein Escape Game im Park des Maison des Sources.

Das Spiel beginnt mit einer auf einem Pergament geschriebenen Geschichte, die Sie zu verschiedenen Charakteren führt: Gnome, Feen, Hexen…. Im Laufe der verschiedenen Prüfungen werden Sie Ihren Weg finden und die Geschichte erschaffen, deren Held Sie sind.

Familien, Kinder ab 6 Jahren

Preis: 10 Euro/Person

MAISON DES SOURCES RESA: 05.62.39.23.85

Italiano :

Tuffatevi in un gioco di fuga nel parco della Maison des Sources.

Il gioco inizia con una storia scritta su una pergamena, che vi porterà a incontrare vari personaggi: gnomi, fate, streghe… Nel corso di varie prove, traccerete il vostro percorso e creerete la storia di cui sarete l’eroe.

Famiglie, bambini a partire dai 6 anni

Prezzo: 10 euro/persona

MAISON DES SOURCES RESA 05.62.39.23.85

Espanol :

Sumérjase en un Juego de Escape en el recinto de la Maison des Sources.

El juego comienza con una historia escrita en un pergamino, que te lleva a conocer a diversos personajes: gnomos, hadas, brujas… A lo largo de varias pruebas, trazarás tu camino y crearás la historia de la que eres el héroe.

Familias, niños a partir de 6 años

Precio: 10 euros/persona

MAISON DES SOURCES RESA 05.62.39.23.85

