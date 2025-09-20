Jeu de piste des archives de Saint-Nazaire Place du Commando Saint-Nazaire

Jeu de piste des archives de Saint-Nazaire 20 et 21 septembre Place du Commando Loire-Atlantique

Durée du jeu : 1 h 30. Enclenchez votre compteur de pas ! Cette balade vous conduira des bains-douches au Ruban bleu, en passant vers le boulevard de Mer et la base sous-marine.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les archives vous ont concocté une belle balade historique à faire en autonomie pour découvrir les bâtiments emblématiques du centre de Saint-Nazaire. Venez chercher le plan et les énigmes : il ne vous restera plus qu’à mettre un pied devant l’autre et à lever la tête à la recherche de détails architecturaux !

Place du Commando Place du Commando 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire

Groupe scolaire Carnot et sa piscine, Archives de Saint-Nazaire, 12Fi/1408