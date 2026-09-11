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Jeu de piste des Canuts avec Repère(s) // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon

Jeu de piste des Canuts avec Repère(s) // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel, Lyon 1er
Adresse
Place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes, à partir de 12 ans

Jeu de piste des Canuts avec Repère(s) // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

  • parcourez le quartier des Pentes de la Croix-Rousse pour un jeu de piste vous plongeant au temps des Canuts : trouvez et résolvez des énigmes au travers d’un jeu palpitant pour découvrir le secret du dernier des Voraces.
  • RDV 14h, départ 14h30 (durée 1h30 env)
  • par Repère(s)

https://www.instagram.com/reperes_lyon/

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Journées européennes du patrimoine

©repère(s)

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