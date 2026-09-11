Jeu de piste des Canuts avec Repère(s) // Pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Jeu de piste des Canuts avec Repère(s) // Pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, festival de balades urbaines et gratuites pour tous les goûts :

parcourez le quartier des Pentes de la Croix-Rousse pour un jeu de piste vous plongeant au temps des Canuts : trouvez et résolvez des énigmes au travers d’un jeu palpitant pour découvrir le secret du dernier des Voraces.

RDV 14h, départ 14h30 (durée 1h30 env)

par Repère(s)

https://www.instagram.com/reperes_lyon/

Place Morel, Lyon 1er Place Morel, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.onparticipe.fr/b/l2PT215S »}] [{« link »: « https://www.reperes-lyon.fr/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,251 Followers, 350 Following, 244 Posts – See Instagram photos and videos from Repeu0300re(s) | La Cuisine des Guides (@reperes_lyon) », « type »: « rich », « title »: « Repeu0300re(s) | La Cuisine des Guides (@reperes_lyon) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/274779229_512138113660246_5509251123768277163_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=108&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=4ZTnb9PQGFgQ7kNvwF3BeYi&_nc_oc=AdrZTLUApi5iQtmBWNrDUoTPTHje0TumGB7k5HU6FaRxLMBUMtQu1edN9xYfVzabnzg&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQDOJXdQVDoLbQSNaR0e8bhPhuGxposJ3mXaFQrts5NCug&oe=6A681BC9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/reperes_lyon/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Journées européennes du patrimoine

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