Jeu de piste des korrigans Hanvec

Jeu de piste des korrigans

Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 13:00:00

fin : 2026-03-01 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour percer les secrets de Menez Meur, partez en famille pour des jeux de piste à travers le domaine ! Muni de votre carnet de route, votre défi sera de résoudre un certain nombre d’énigmes à votre rythme, de façon amusante et en totale autonomie.

Un nouveau livret attend les amateurs d’énigmes qui souhaiteront se lancer à la poursuite du trésor des korrigans. Demandez votre carnet de route à l’accueil du domaine et partez à l’aventure !

– Tout public.

– Prévoir bottes et imperméable en cas de pluie. .

Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

