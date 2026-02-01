Jeu de piste des korrigans Hanvec
Domaine de Menez Meur Hanvec Finistère
Début : 2026-02-14 13:00:00
fin : 2026-03-01 16:00:00
2026-02-14
Pour percer les secrets de Menez Meur, partez en famille pour des jeux de piste à travers le domaine ! Muni de votre carnet de route, votre défi sera de résoudre un certain nombre d’énigmes à votre rythme, de façon amusante et en totale autonomie.
Un nouveau livret attend les amateurs d’énigmes qui souhaiteront se lancer à la poursuite du trésor des korrigans. Demandez votre carnet de route à l’accueil du domaine et partez à l’aventure !
– Tout public.
– Prévoir bottes et imperméable en cas de pluie. .
Domaine de Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
