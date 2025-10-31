Jeu de piste d’Halloween Salle des associations Estivareilles

Salle des associations Rue de la République Estivareilles Allier

2025-10-31 16:30:00

2025-10-31 18:30:00

2025-10-31

Sur une balade d’environ 1,8 km dans le village, venez résoudre des énigmes, relever des défis et récolter des bonbons en famille ou entre copains !

Départs échelonnés à partir de 16h30 (dernier départ à 18h30).

Salle des associations Rue de la République Estivareilles 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

On a 1.8 km stroll through the village, come and solve riddles, take on challenges and collect sweets with your family or friends!

Staggered departures from 4.30pm (last departure at 6.30pm).

German :

Auf einem etwa 1,8 km langen Spaziergang durch das Dorf können Sie Rätsel lösen, Herausforderungen annehmen und mit der Familie oder Freunden Süßigkeiten sammeln!

Gestaffelte Abfahrt ab 16:30 Uhr (letzte Abfahrt um 18:30 Uhr).

Italiano :

Passeggiate per 1,8 km attraverso il villaggio e risolvete indovinelli, affrontate sfide e raccogliete caramelle con la vostra famiglia o i vostri amici!

Partenze scaglionate dalle 16.30 (ultima partenza alle 18.30).

Espanol :

Dé un paseo de 1,8 km por el pueblo y resuelva acertijos, enfréntese a desafíos y recoja caramelos con su familia o amigos

Salidas escalonadas a partir de las 16.30 h (última salida a las 18.30 h).

