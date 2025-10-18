Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole Office de tourisme de La Réole La Réole

Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole Office de tourisme de La Réole La Réole samedi 18 octobre 2025.

Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole

Office de tourisme de La Réole 52 Rue André Bénac La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-03 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Pendant les vacances de la Toussaint, pars à la recherche du Petit Monstre du Manoir de La Réole et résous les mystères qui hantent la ville… Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour récupérer ton livret et pars sur les traces du petit monstre ! Pour résoudre cette quête, tu devras compléter des rébus, répondre à questions historiques et être observateur. Suis bien la carte pour trouver chaque lieu où se trouvent les énigmes. Une aventure gratuite pensée pour les 6–12 ans. Qui osera percer tous ses secrets ? .

Office de tourisme de La Réole 52 Rue André Bénac La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 13 55 lareole@entredeuxmers.com

English : Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole

German : Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole

Italiano :

Espanol : Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole

L’événement Jeu de piste d’Halloween Le petit monstre du manoir de La Réole La Réole a été mis à jour le 2025-09-06 par OT de l’Entre-deux-Mers