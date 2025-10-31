Jeu de piste d’Halloween Vivez les saveurs d’Halloween à Angers Angers

Le Régal Pursuit, labellisé Produit en Anjou, vous convie le 31 octobre de 20h à 22h à une soirée Halloween avec animateur, énigmes, surprises terrifiantes et immersion dans le patrimoine et la gastronomie locale (à partir de 12 ans) .

Centre-ville d’Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 88 93 30 contact@sibylline.fr

L’événement Jeu de piste d’Halloween Vivez les saveurs d’Halloween à Angers Angers a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Angers