Jeu de Piste Disparition inquietante ! Plévenon
Jeu de Piste Disparition inquietante ! Plévenon vendredi 27 février 2026.
Jeu de Piste Disparition inquietante !
Parking des Grèves d’en bas Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Un naturaliste de renom a disparu ! En retraçant son parcours , peut-être le retrouverez-vous?
A partir de 10 ans. Limité à 5 équipes. .
Parking des Grèves d’en bas Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jeu de Piste Disparition inquietante ! Plévenon a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps