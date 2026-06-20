Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue Place du marché Argentan
mercredi 25 novembre 2026 · Place du marché · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue
Place du marché Place Warabiot Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:30:00
fin : 2026-11-25 16:00:00
Date(s) :
2026-11-25
Mission Noël : en quête de l’étoile disparue
Jeu de piste du Patrimoine
Une étoile ancestrale s’est volatilisée… Ouvrez l’oeil, faites preuve d’ingéniosité pour résoudre les énigmes et retrouvez cet inestimable symbole de Noël.
RDV : Place Warabiot – Écouché-les-Vallées
8 ans et plus
Le mercredi 25 Novembre de 14h30 à 16h
Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95
Tarifs: 5€/adulte – 3€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 12 ans
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Place du marché Place Warabiot Argentan 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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English : Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue
L’événement Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom
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