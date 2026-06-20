Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue Place du marché Argentan

Informations pratiques

Argentan

Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue

Place du marché Place Warabiot Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 14:30:00

fin : 2026-11-25 16:00:00

Date(s) :

2026-11-25

Mission Noël : en quête de l’étoile disparue

Jeu de piste du Patrimoine

Une étoile ancestrale s’est volatilisée… Ouvrez l’oeil, faites preuve d’ingéniosité pour résoudre les énigmes et retrouvez cet inestimable symbole de Noël.

RDV : Place Warabiot – Écouché-les-Vallées

8 ans et plus

Le mercredi 25 Novembre de 14h30 à 16h

Réservation obligatoire au 07.85.51.24.95

Tarifs: 5€/adulte – 3€/réduit (demandeurs d’emploi) – gratuit pour les – de 12 ans

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Place du marché Place Warabiot Argentan 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

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English : Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue

L’événement Jeu de piste du Patrimoine : Mission Noël : en quête de l’étoile disparue Argentan a été mis à jour le 2026-09-04 par Terres d’Argentan Intercom