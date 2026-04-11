Haguenau

Jeu de piste en alsacien et en français au cœur des collections, par Manon Zinck (Hafele & Storichele)

1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Sàndhààs est un peu débordé par les préparatifs de sa fête d’anniversaire… Aide-le à retrouver tout ce dont il a besoin dans le musée grâce à un jeu de piste bilingue français alsacien au cœur des collections.

Im Sàndhààs siner Gebùrtsdaa , l’anniversaire du Sàndhààs.

Viens fêter l’anniversaire du Sàndhààs au musée alsacien avec Manon Zinck et ses complices Hafele & Storichele.

Le Sàndhààs est un peu débordé par les préparatifs de sa fête d’anniversaire… Aide-le à retrouver tout ce dont il a besoin dans le musée grâce à un jeu de piste bilingue français alsacien au cœur des collections.

Inscription obligatoire sur Mes services, places limitées. .

1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Sàndhààs is a little overwhelmed with preparations for his birthday party… Help him find everything he needs in the museum with a bilingual French-Alsatian treasure hunt through the collections.

L’événement Jeu de piste en alsacien et en français au cœur des collections, par Manon Zinck (Hafele & Storichele) Haguenau a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau