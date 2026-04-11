Jeu de piste en alsacien et en français au cœur des collections, par Manon Zinck (Hafele & Storichele) Haguenau
Jeu de piste en alsacien et en français au cœur des collections, par Manon Zinck (Hafele & Storichele) Haguenau dimanche 12 avril 2026.
Haguenau
Jeu de piste en alsacien et en français au cœur des collections, par Manon Zinck (Hafele & Storichele)
1 Place Joseph Thierry Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Sàndhààs est un peu débordé par les préparatifs de sa fête d’anniversaire… Aide-le à retrouver tout ce dont il a besoin dans le musée grâce à un jeu de piste bilingue français alsacien au cœur des collections.
Im Sàndhààs siner Gebùrtsdaa , l’anniversaire du Sàndhààs.
Viens fêter l’anniversaire du Sàndhààs au musée alsacien avec Manon Zinck et ses complices Hafele & Storichele.
Le Sàndhààs est un peu débordé par les préparatifs de sa fête d’anniversaire… Aide-le à retrouver tout ce dont il a besoin dans le musée grâce à un jeu de piste bilingue français alsacien au cœur des collections.
Inscription obligatoire sur Mes services, places limitées. .
1 Place Joseph Thierry Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sàndhààs is a little overwhelmed with preparations for his birthday party… Help him find everything he needs in the museum with a bilingual French-Alsatian treasure hunt through the collections.
L’événement Jeu de piste en alsacien et en français au cœur des collections, par Manon Zinck (Hafele & Storichele) Haguenau a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
À voir aussi à Haguenau (Bas-Rhin)
- Marché gourmand Haguenau 11 avril 2026
- Conférence Les coulisses du jeu de société de l’idée à la mise en rayon Haguenau 11 avril 2026
- Concert La nuit d’Asra Haguenau 12 avril 2026
- Moustiques tigres tous concernés, tous acteurs ! Haguenau 14 avril 2026
- Vide-Grenier du Haguenau Tennis Padel Club Haguenau 19 avril 2026