Jeu de piste en autonomie / À la découverte des Monuments Historiques du centre-ville ! Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Saint-Étienne compte 41 Monuments historiques ! Ce jeu de piste en famille vous permet de lever les yeux sur quelques-uns d’entre eux, situés en centre-ville. À l’aide d’un livret, partez à leur recherche, en toute autonomie !

Pour les 8 à 12 ans, accompagnés de leurs parents

Retirez vos livrets à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres, 5 place Boivin

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27

Le saviez-vous ? Saint-Étienne compte 41 Monuments Historiques !

©Ville de Saint-Étienne / Pierre Grasset