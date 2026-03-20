JEU DE PISTE EN AUTONOMIE LE FABULEUX DESTIN D’ALEXIS MARIN

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Grâce à ce jeu de piste captivant sous la forme d’une chasse aux trésors, vous pouvez explorer la ville de manière ludique. Une invitation à découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de la destination tout comme les recoins plus méconnus.

L’objectif est d’aider un jeune apprenti pêcheur, Alexis Marin à déchiffrer les énigmes qui le mèneront à la révélation des noms d’anciens pêcheurs Palavasiens. Ces noms combinés ensemble permettront de déverrouiller une vielle malle enfouie dans le Lez …

Serez-vous de ceux qui parviennent à glaner tous les surnoms de nos vieux pêcheurs pour déverrouiller le coffre-fort ? .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Thanks to this captivating treasure hunt, you can explore the city in a fun way. An invitation to discover or rediscover the destination?s iconic landmarks, as well as its lesser-known nooks and crannies.

L’événement JEU DE PISTE EN AUTONOMIE LE FABULEUX DESTIN D’ALEXIS MARIN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34