Jeu de piste en famille à la médiathèque Médiathèque De Donneville Donneville

Jeu de piste en famille à la médiathèque Médiathèque De Donneville Donneville samedi 4 octobre 2025.

Jeu de piste en famille à la médiathèque Samedi 4 octobre, 10h30, 11h30 Médiathèque De Donneville Haute-Garonne

Entrée gratuite, 6 joueurs maximum par séance, une séance de 10h30 à 11h30 et une séance de 11h30 à 12h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:30 – 2025-10-04T12:30

Deux séances d’escape game à jouer en famille et/ou entre ami.e.s sont proposées dans l’enceinte de la médiathèque pendant la permanence du samedi matin.

Médiathèque De Donneville 24 Route Nationale 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie 0561467113 https://mediatheques-de-lhers.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@donneville.fr »}]

Deux séances d’escape game à jouer en famille et/ou entre ami.e.s sont proposées dans l’enceinte de la médiathèque pendant la permanence du samedi matin.

@Instant Science