Jeu de piste en forêt à la recherche du médaillon magique

Les Estables Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Dès 6 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 14:15:00

fin : 2025-12-23 16:45:00

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-30

Jeu de piste en forêt avec Béa. Partez à la recherche du médaillon magique pour sauver Alfred le plus malin des petits lutins !

Sur réservation. A partir de 6 ans. Durée env. 2h30

Programme pouvant changer en fonction de la météo.

.

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 33 78 beasauvignet@gmail.com

English :

Forest treasure hunt with Béa. Set off in search of the magic medallion to save Alfred, the cleverest little elf!

Reservations required. Ages 6 and up. Duration approx. 2h30

Program subject to change according to weather conditions.

