Les Estables Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Dès 6 ans.
Début : 2025-12-23 14:15:00
fin : 2025-12-23 16:45:00
2025-12-23 2025-12-30
Jeu de piste en forêt avec Béa. Partez à la recherche du médaillon magique pour sauver Alfred le plus malin des petits lutins !
Sur réservation. A partir de 6 ans. Durée env. 2h30
Programme pouvant changer en fonction de la météo.
Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 33 78 beasauvignet@gmail.com
English :
Forest treasure hunt with Béa. Set off in search of the magic medallion to save Alfred, the cleverest little elf!
Reservations required. Ages 6 and up. Duration approx. 2h30
Program subject to change according to weather conditions.
