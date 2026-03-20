Jeu de piste en forêt Route Départementale 140 Renwez

Jeu de piste en forêt

Route Départementale 140 Maison du Parc naturel régional des Ardennes Renwez Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Et si les enfants devenaient de véritables explorateurs le temps d’une aventure en pleine nature? Traces d’animaux, feuilles mystérieuses, sons de la forêt et petits défis rythmeront cette immersion grandeur nature. Observer, toucher, écouter, deviner… chaque étape stimule la curiosité et l’esprit d’aventure. Prévois chaussures et vêtements adaptés Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57

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Route Départementale 140 Maison du Parc naturel régional des Ardennes Renwez 08150 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

What if children were to become real explorers for the duration of a nature adventure? Animal tracks, mysterious leaves, forest sounds and little challenges will punctuate this life-size immersion. Observing, touching, listening, guessing… each step stimulates curiosity and the spirit of adventure. Please bring suitable footwear and clothing. Reservations essential: 03 24 42 90 57

L’événement Jeu de piste en forêt Renwez a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme