Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Rue du Port Erquy

Erquy

Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy

Rue du Port Maison de la mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Départ de la Maison de la mer à Erquy pour un jeu de piste en kayak

A partir de 14 ans. Niveau débutant. .

Rue du Port Maison de la mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 32 62

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English :

L’événement Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Erquy a été mis à jour le 2026-05-29 par Syndicat des Caps