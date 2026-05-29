Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Rue du Port Erquy
Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Rue du Port Erquy samedi 15 août 2026.
Erquy
Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy
Rue du Port Maison de la mer Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Départ de la Maison de la mer à Erquy pour un jeu de piste en kayak
A partir de 14 ans. Niveau débutant. .
Rue du Port Maison de la mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 32 62
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English :
L’événement Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Erquy a été mis à jour le 2026-05-29 par Syndicat des Caps
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