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Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Rue du Port Erquy

Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Rue du Port Erquy samedi 15 août 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Maison de la mer

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Erquy

Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy

Rue du Port Maison de la mer Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Départ de la Maison de la mer à Erquy pour un jeu de piste en kayak
A partir de 14 ans. Niveau débutant.   .

Rue du Port Maison de la mer Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 32 62 

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English :

L’événement Jeu de piste en kayak La rade d’Erquy Erquy a été mis à jour le 2026-05-29 par Syndicat des Caps

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