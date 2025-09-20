Jeu de piste – en partenariat avec la Micro-Folie Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye Saint-Germain-en-Laye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Partez à la découverte de l’éco-quartier du Bel-Air et de son histoire architecturale ! Résolvez les énigmes, collectez les indices, et trouvez le code secret qui vous ouvrira les portes des Rotondes… une surprise vous y attend peut-être !

Rendez-vous Place des Rotondes, devant la Micro-Folie.

À partir de 8 ans. Les enfants de moins de 18 ans restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée du jeu.

Micro-Folie Saint-Germain-En-Laye 1 Place des rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « vieculturelle@saintgermainenlaye.fr »}]

Jeu de piste

Ville de Saint-Germain-en-Laye