Jeu de piste en plein air Mission code secret Place de l’église Genac-Bignac

Jeu de piste en plein air Mission code secret

Place de l’église Eglise de Bignac Genac-Bignac Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Mardi 14 avril Jeu de piste en plein air Mission code secret Devenez agents de la Résistance, déchiffrez des indices et menez votre mission secrète jusqu’au bout !”

15h-16h30

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Place de l’église Eglise de Bignac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

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English :

Tuesday, April 14: Outdoor treasure hunt Mission code secret : Become agents of the Resistance, decipher clues and carry out your secret mission to the end?

3pm-4.30pm

L’événement Jeu de piste en plein air Mission code secret Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Rouillacais