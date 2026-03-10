Jeu de piste en plein air Mission code secret Place de l’église Genac-Bignac
Jeu de piste en plein air Mission code secret Place de l’église Genac-Bignac mardi 14 avril 2026.
Jeu de piste en plein air Mission code secret
Place de l’église Eglise de Bignac Genac-Bignac Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14 16:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Mardi 14 avril Jeu de piste en plein air Mission code secret Devenez agents de la Résistance, déchiffrez des indices et menez votre mission secrète jusqu’au bout !”
15h-16h30
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Place de l’église Eglise de Bignac Genac-Bignac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
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English :
Tuesday, April 14: Outdoor treasure hunt Mission code secret : Become agents of the Resistance, decipher clues and carry out your secret mission to the end?
3pm-4.30pm
L’événement Jeu de piste en plein air Mission code secret Genac-Bignac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Rouillacais