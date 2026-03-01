Jeu de piste en ville Plonévez-Porzay
Jeu de piste en ville Plonévez-Porzay mercredi 18 mars 2026.
Jeu de piste en ville
Plonévez-Porzay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 14:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Jeu de piste en ville, retrouves nous à la salle municipal de Plonévez-Porzay pour mener l’enquête et partir à la chasse aux trésors !
Ouvert aux jeunes entre 14 et 17 ans.
Navette possible au départ de Plomodiern .
Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste en ville
L’événement Jeu de piste en ville Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE