Jeu de piste en ville

Plonévez-Porzay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 14:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Jeu de piste en ville, retrouves nous à la salle municipal de Plonévez-Porzay pour mener l’enquête et partir à la chasse aux trésors !

Ouvert aux jeunes entre 14 et 17 ans.

Navette possible au départ de Plomodiern .

Plonévez-Porzay 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11

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English : Jeu de piste en ville

L’événement Jeu de piste en ville Plonévez-Porzay a été mis à jour le 2026-03-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE