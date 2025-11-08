JEU DE PISTE ENQUETE A LYON – PLACE SAINT-JEAN Lyon

JEU DE PISTE ENQUETE A LYON Début : 2025-11-08 à 14:30. Tarif : – euros.

QUI VEUT PISTER – JEU DE PISTE ENQUÊTE A LYONDurée : 02h15 / Âge : Dès 12 ans. Vivez une expérience inoubliable grâce à une découverte de Lyon sous forme de jeux de piste?!LE CONCEPT – Explorez Lyon sous un nouvel angle?! Répartis en équipes, plongez dans une aventure palpitante. Suivez les indices pour résoudre des enquêtes policières captivantes, dans des lieux connus et méconnus de Lyon. Des récompenses seront décernées aux détectives les plus brillants. Alors, prêts à pister Lyon ?LES SCÉNARIOS -En fonction de la date demandée, un scénario vous sera proposé entre- Les Secrets du Vieux-Lyon :Noé, un riche collectionneur, a été mystérieusement attaqué en plein jour dans les rues du Vieux-Lyon. Confus et désorienté, Noé a révélé à la police que le Mal l’avait pris pour cible, et que les secrets du Vieux-Lyon ne lui avaient pas permis de le tenir à distance. Qui est ce Mal ? Préparez-vous à plonger dans les secrets du Vieux-Lyon !- Morts Mystérieuses à Fourvière :Cinq crimes ont été perpétrés à Fourvière. Avant de mourir, toutes les victimes étaient en train de découvrir les lieux connus et méconnus du quartier. Oserez-vous partir sur les traces de ces morts mystérieuses à Fourvière??LES ATOUTS DE CE JEU DE PISTE – • Une immersion culturelle ludique : Découvrez Lyon autrement en alliant exploration, anecdotes historiques et divertissement.• Un défi captivant façon escape game : Répondez des énigmes originales et résolvez une enquête dans un cadre réel.• Une expérience conviviale : Parfait pour un moment de partage entre amis, en famille ou entre collègues.• Un parcours scénarisé : Plongez dans une aventure où chaque étape suit un scénario.

PLACE SAINT-JEAN DEVANT LA FONTAINE AU CENTRE 69005 Lyon 69